الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الثانوية العامة

اليوم.. انطلاق الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١

الامتحان التجريبي
الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة

ينطلق اليوم، الامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة، إذ يهدف هذا الاختبار إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

 

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة الى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقة فى الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

 

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والرسبين والتقسيم لتجربة الاسئلة والبابل شيت.

 

ويعقد الامتحان لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو المنازل أو التقسيم، بهدف الاستفادة من التجريبية الأخيرة قبل عقد الامتحانات النهائية، مؤكدًا أن الامتحان التجريبي الثالث، يبدأ بمادة العلوم لطلاب شعبة علمي علوم، الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

ويعقد الامتحان في مواد العلوم والرياضيات التطبيقية والتاريخ، الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، وسيتم عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخمس الموافق 26 يونيو الجاري لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان ماددة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

 

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

ويعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

 

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، امتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

تقسيم الداخلية الشعب الثانوية الفلسفة والمنطق طلاب الثانوية الامتحانات النهائية الثانوية العام ثانوية العامة

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