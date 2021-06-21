الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا

الهند تعلن ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

قالت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يطلق عليها اسم "دلتا بلس" (B.1.617.2.1).

وأضاف الدكتور تب لاهان، رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي، في حديث تلفزيوني: "وجدنا دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري، بعد ذلك أرسلنا المزيد من العينات للتحليل، وننتظر التقارير حول ذلك".

وذكر المسؤول الهندي، أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين، ولمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء، وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.

في 5 أكتوبر 2020 تم اكتشاف سلالة B.1.617 في ولاية ماهاراشترا الهندية، ومؤخرًا ظهرت هذه السلالة في العديد من البلدان، ووفقًا للأطباء المحليين، قد تكون هذه الطفرة أحد أسباب الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند.

سابقًا تم اكتشاف ثلاثة أنواع فرعية من هذه السلالة  B.1.617.1 و B.1.617.2 و B.1.617.3 ، وتتميز الأنواع الفرعية الجديدة بوجود طفرة K417N في بروتين سبايك، الذي يمكن أن يقلل من نشاط المصل والأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض ومن ثم تطعيمهم، وتم اكتشاف هذه السلالة لأول مرة في أوروبا في مارس من هذا العام.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

جديدة جديد فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد ظهور كورونا المستجد الهند كوفيد-19 كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص