غلق وتشميع 31 منشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 31 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، مطالبًا أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وقال رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 28 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكذلك أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 7 مقاه بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 26 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة زفتى، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وفي وقت سابق، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا علي عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى فى أى أماكن مفتوحة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

كما أكد نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

وشدد على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.