تشيلى تسجل 5753 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»

تشيلي تبلغ عن 5753 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

أبلغت تشيلي عن 5753 حالة إصابة و121 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1517018، وإجمالي عدد الوفيات إلى 31513.

وتوجد 38630 حالة نشطة بالفيروس، فيما تعافى 1445703 مرضى من المرض، بحسب وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة، إنريكي باريس، إن الإصابات تراجعت بنسبة 17 بالمائة في الأيام السبعة الماضية، مشيرًا إلى أن الحالات انخفضت في 12 منطقة من أصل 16 منطقة في البلاد.

وتشهد تشيلي موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع، أدت إلى وضع منطقة سانتياجو الحضرية ومناطق أخرى تحت الإغلاق الكامل، لإبطاء انتشار المرض وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي 3230 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، من بينهم 2780 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.



إصابات كورونا على مستوى العالم



أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.