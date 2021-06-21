الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أبلغت بريطانيا عن 9284 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4630040، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة .

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، سجلت البلاد 6 حالات وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا الجديد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا حتى الآن 127976 حالة وفاة، وتشمل هذه الأرقام فقط الأشخاص الذين ماتوا في غضون 28 يومًا من أول اختبار إيجابي لهم.

وحذر علماء بريطانيون  من "شتاء بائس جدًا" في البلاد؛ بسبب احتمال ظهور فيروسات تنفسية جديدة وفرض المزيد من الإغلاقات.

وقال البروفيسور كالوم سامبل، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، وهي هيئة استشارية حكومية بريطانية، إن الأطفال وكبار السن سيكونون معرضين بشكل خاص للفيروسات المستوطنة في نهاية العام.

وقال العلماء إن انجلترا تشهد "حاليًا بالتأكيد" موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد بسبب الانتشار السريع لمتغير "دلتا" الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، على الرغم من أن دخول المستشفيات من المأمول ألا يكون على نفس النطاق كما حدث في يناير.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة الصحة العامة في انجلترا فعالية لقاح استرازينيكا بنسبة 92 بالمائة وفايزر بنسبة 96 بالمائة ضد دخول المستشفيات من متغير "دلتا" بعد تلقي الجرعتين.

وتلقى ما يقرب من 43 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح فيما تلقى أكثر من 31.3 مليون شخص التطعيم بشكل الكامل، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

وحذر الخبراء من أن فيروس كورونا الجديد قد يستمر في التطور لسنوات قادمة، وفي النهاية من المحتمل أن تفشل اللقاحات الحالية في الحماية من الانتقال أو العدوى أو حتى من الأمراض الناجمة عن المتغيرات الجديدة.

ولإعادة الحياة إلى طبيعتها، تسابق دول مثل بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي الزمن لطرح اللقاحات.

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