انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من الولايات المتحدة لأول مرة منذ 15 شهرا

اصطف السياح لركوب سفينة "فريدوم أوف ذا سيز" التابعة لشركة رويال كاريبيان، في أول رحلة سياحية تنطلق من ميناء أمريكي منذ أن تسببت جائحة كورونا في تعليق الرحلات قبل 15 شهرا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” وصل المسافرون إلى رصيف ميناء ميامي وهم يجرون حقائبهم، في مشهد لم يحدث في أكبر ميناء للرحلات البحرية منذ مارس 2020.

ويمكن أن تحمل السفينة "فريدوم أوف ذا سيز" 4500 راكب ومن المتوقع أن تقل 650 راكبا في أول جولة والتي تستمر ليلتين، وجميعهم من موظفي رويال كاريبيان المتطوعين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كارولينا خيمينز (25 عاما)، وهي طالبة حقوق تلقت دعوة للمشاركة في الرحلة "أشعر حقا أنني بأمان مع الكمامة، وقد تلقيت التطعيم، لذلك أشعر بالراحة إزاء هذا".

وأضافت "أمر مؤسف أن استغرق الأمر كل هذا الوقت للعودة، لكنني أعتقد أنه شيء ما كان أحد ليستطيع التحكم به، وأنا سعيدة أننا هنا الآن ونعود إلى الوضع الطبيعي".

وفي سياق متصل ، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.