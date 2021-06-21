الإثنين 21 يونيو 2021
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عالم

باشينيان يعلن فوزه بانتخابات أرمينيا وخصمه يعترض على النتائج

باشينيان يعلن فوزه بانتخابات أرمينيا وخصمه يعترض على النتائج

نيكول باشينيان
نيكول باشينيان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي جرت الأحد في أرمينيا، بعد أن حلّ حزبه في المقدّمة بحسب ما أظهرت نتائج جزئيّة رفضها خصمه روبرت كوتشاريان.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال باشينيان في كلمة بُثّت مباشرة "نعلم أنّنا حقّقنا نصراً مقنعاً في الانتخابات وأنّنا سنحظى بغالبيّة مقنعة في البرلمان".

 

وأضاف "منحنا الشعب تفويضاً  ويجب أن نستخدمه على الفور".

 

وتابع باشينيان "الشعب الأرميني أعطى التفويض لحزبنا +العَقْد المدنيّ+ لحكم البلاد، ولي أنا شخصيّاً كي أقوده بصفة رئيس للحكومة".

 

وأحرز باشينيان تقدّماً كبيراً في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت نتائج جزئيّة نشرتها لجنة الانتخابات المركزيّة في هذه الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة.

 

وحصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على نحو 59% من الأصوات، مقابل نحو 19% لحزب منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، وذلك بعد فرز الأصوات في أكثر من 30% من مراكز الاقتراع.

 

لكنّ حزب كوتشاريان اعترض على هذه النتائج الجزئية. وقال في بيان إنّ هناك "مئات الإشارات من مراكز الاقتراع تشهد على تزوير مُنَظّم ومُخطّط له"، معتبراً ذلك "بمثابة سبب خطير لانعدام الثقة"، ومشدّداً على أنّه لن "يعترف" بالنتائج حتّى يتمّ النظر في "الانتهاكات".

على يعلن انتخابات أرمينيا باشينيان انتخاب خصم نتائج

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