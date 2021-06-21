الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار فتاة وتسمم طفلين فى كفر الشيخ

انتحار فتاة
انتحار فتاة

أقدمت فتاة مقيمة بإحدي قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتعمل " ممرضة" على الانتحار غرقًا بنهر النيل بعد إلقاء نفسها من أعلى كوبري مار بالنيل، وذلك لمرورها بأزمة نفسية سيئة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة  إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بظهور جثة لفتاة ترتدي ملابس سوداء، وجاكت جينز كحلي، عائمة على سطح المياه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتها عقب العثور عليها بساعات قليلة، حيث تبين أن الجثة لممرضة 22 سنة بإحدى قرى مركز دسوق، وعقب تحديد هوية الفتاة فقد شكل اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، فريق بحث برئاسة العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، لكشف ملابسات الوفاة، وتبين أنها كانت تمر بمشاكل أسرية جعلتها في حالة نفسية سيئة، لذلك أقدمت على الانتحار منذ قرابة اليومين، وقفزت من أعلى كوبري المار من أعلى نهر النيل بمدينة دسوق، لتطفو جثتها بعد ذلك على المياه. 

كما أصيب طفلين بحالة تسمم، حيث تلقى اللواء خال العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول استقبال مستشفي كفر الشيخ العام حالة تسمم بمادة بترولية بنزين لطفل من القنطرة بمدينة كفر الشيخ، وتم حجزه بعناية الأطفال بالمستشفي، ووصول استقبال مستشفي كفر الشيخ العام حالة تسمم بمادة غير معلومة، لشاب 12 سنة من أبو سكين، حيث يتم حاليًا متابعة الحالة بشكل لحظي وإعطاؤها العلاج اللازم ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك .

فتاة انتحار تسمم دسوق كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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