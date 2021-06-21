الإثنين 21 يونيو 2021
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منوعات

أنجلينا جولى تقدم الدعم للاجئين فى مخيم «وديبو» ببوركينا فاسو

أنجلينا جولى
أنجلينا جولى

حضرت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي  إلى مخيم ج وديبو في شمال شرق بوركينا فاسو لتقديم الدعم لآلاف اللاجئين الماليين الذين فروا من أعمال العنف الجهادي، حسب ما عاينت وكالة "فرانس برس" الفرنسية .


ووصلت النجمة الأمريكية إلى المخيم على متن مروحية برفقة وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي الذي يتم إحياؤه سنويا في 20 يونيو.


وقالت جولي بعدها زيارتها المخيم الواسع "أحتفل بهذا اليوم كل سنة  مع لاجئين في بلدان مختلفة، و لم يسبق أن شعرتُ يوما بالقلق بشأن حالة النزوح في العالم بقدر ما أشعر به اليوم".


وأضافت "الحقيقة هي أننا لا نقوم بنصف ما يمكننا وما ينبغي فعله لإيجاد حلول للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم أو لدعم البلدان المضيفة"، داعية إلى دعم البلدان التي تستضيف لاجئين مثل بوركينا فاسو.


في مارس 2020، وبعد هجوم جديد استهدف المركز الأمني لهذا المخيم الذي كان يؤوي ما يصل إلى 9000 لاجئ، اضطرّ اللاجئون الذين بقيوا فيه بعد هجمات سابقة، إلى الفرار بدورهم أيضا، ما تسبب في إغلاق جوديبو.


لكن منذ ديسمبر، أعادت سلطات بوركينا فاسو و مفوضية الأمم المتحدة، اللاجئين إلى هذا المخيم، بعد تعزيز النظام الأمني من خلال نشر عسكريين إضافيين وتسيير مزيد من الدوريات.


بين ديسمبر و يونيو، عاد زهاء 11 ألف شخص من مدن في شمال بوركينا فاسو إلى جوديبو، حسب المفوضية.


وصرح ممثل اللاجئين في جوديبو، وانادين أغ محمد، أن اللاجئين يعانون "لأن الوضع الأمني يتدهور يومًا بعد آخر على الرغم من الجهود التي تبذلها سلطات بوركينا فاسو وشركاؤها وقوات الدفاع والأمن في منطقة الساحل".

قدم جولى بوركينا فاسو لاجئين انجي انجيلينا جولي لاجئ الدعم

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