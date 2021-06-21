لأول مرة.. كفر الشيخ تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الثالثة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين ، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بكورونا ليكون بذلك عدد الإصابة أمس الأحد " صفر " وهي سابقة لم تحدث منذ بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أن ماحدث يعد انتصارا كبيرا للوعي في مواجهة هذا الفيروس اللعين ، وأيضا يعد نجاحا للإجراءات الإحترازية المشددة لمواجهة الفيروس ، فضلا عن أن المحافظة كانت تعد هي الأقل إصابة منذ بداية ظهور الفيروس وحتي الأن ، موجهة التحية لكافة الفرق الطبية وخاصة المتواجدة داخل مستشفيات العزل ، وأيضا فرق التثقيف الصحي.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، قد أعلنت فتح مواقع جديدة لتلقي مواطني المحافظة لقاح فيروس كورونا وذلك من خلال المراكز المعتمدة، والبالغ عددها 11 مركزًا ثابتًا واثنين متنقلين ليرتفع الإجمالي إلي 13 مركزًا.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ أن مراكز تلقي اللقاح الثابتة هى مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزي، مستشفى سيدى سالم المركزي، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازي المركزي، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ.

وتابعت أن هناك فرقًا متحركة موجودة في مدارس مديرية التربية والتعليم، وكذلك المنطقة الأزهرية، فيما لم يجرِ اعتماد أي مراكز جديدة لتلقي اللقاح حتي الآن، موضحة أن اللقاح آمن وفعال، ويمكن تلقيه عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يتم التسجيل، وتصل بعد ذلك رسالة بتحديد الموعد.

فيما استقبلت مراكز الشباب بقرى محافظة كفرالشيخ أعدادًا كبيرة من المواطنين المسجلين من راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.