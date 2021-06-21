الإثنين 21 يونيو 2021
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عالم

الكاميرون.. مقتل ثلاثة من عناصر قوات الدرك على أيدي الانفصاليين

الكاميرون: مقتل 3 عناصر من قوات الدرك على يد الانفصاليين

الكاميرون
الكاميرون

أعلنت الكاميرون مقتل ثلاثة عناصر من قوات الدرك شمال غربي البلاد على أيدي انفصاليين يقاتلون الجيش ويطالبون باستقلال الجزء الذي تقطنه أقلية ناطقة بالإنجليزية.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية " فرانس برس"، قال مسؤول في منطقة نوكيتونيجيا، إن المهاجمين "جاءوا بعدد كبير، وكانوا يعلمون أن عناصر الدرك المناوبين عددهم محدود، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم".

ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل جنديين وموظف حكومي في جنوب غرب البلاد.

وتشهد المناطق الواقعة في غرب البلاد منذ أربع سنوات نزاعا انفصاليا تتواجه فيه مجموعات مسلّحة ناطقة بالإنجليزية والجيش، وتتّهم المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الطرفين بارتكاب تجاوزات وجرائم ضد مدنيين.

وأسفر النزاع في تلك المنطقة عن أكثر من 3500 قتيل، وأرغم أكثر من 700 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات العسكرية الكاميرونية قيامها بنشر قوات على حدودها الشمالية مع نيجيريا؛ بسبب ما وصفته بكثافة هجمات جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في المنطقة.

وقالت، في بيان بهذا الشأن، إن لديها معلومات استخبارية تشير إلى اختباء المئات من مقاتلي جماعة بوكو حرام المدججين بالسلاح على حدودها الشمالية مع نيجيريا وأنهم يخططون لشن هجمات على الكاميرون.

وأوضح البيان أن "الهدف من نشر هذه القوات هو حماية المنطقة الحدودية، وقد أوصت السلطات القرويين في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي زائرين غرباء لقراهم".

من جانبه، قال ميدجياوا بكاري، حاكم المنطقة الشمالية الكاميرونية الواقعة على الحدود مع ولاية بورنو النيجيرية، إن أكثر من مائة مقاتل مدججين بالسلاح هاجموا قاعدة عسكرية كاميرونية فى منطقة دبانجا وقتلوا أحد الجنود وأصابوا اثنين آخرين.
 

وأضاف أن القوات الكاميرونية تصدت لهؤلاء المقاتلين وقتلت عشرين منهم واستولت على عربات وأسلحة كان يستخدمها الإرهابيون في هجومهم.

ونبه إلى أن مقاتلي "بوكو حرام" يخططون لمهاجمة تجمعات ومواقع عسكرية في الكاميرون، ويعتزم الإرهابيون سرقة مواد غذائية وماشية من القرويين في المنطقة؛ لأنهم يعانون من نقص الغذاء ولأن الجيش يسيطر على طرق إمدادهم.

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