الإثنين 21 يونيو 2021
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عالم

البرهان يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا في السودان

البرهان يمنح منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا فى السودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مرسومًا دستوريًا، يمنح منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان حكمًا ذاتيًا.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، حدد المرسوم أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقًا لما جاء في المادة 8 من الباب الثالث - الفصل الثالث من اتفاق جوبا لسلام السودان.

وعممت بثينة إبراهيم دينار، وزيرة الحكم الاتحادي، بلاغًا للولاة ما جاء في المرسوم، موضحة في خطابها أنه و بناءً على المرسوم يكون نظام الحكم في المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 8 من الفصل الثالث - الباب الثالث نصت على الآتي: "اتفق الطرفان أنه دون المساس بوحدة السودان شعبا و أرضا أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق".

و حددت المادة السابعة من نفس الفصل والباب (تعريف المنطقتين)، حيث جاء في "البند 7/1"، أن ولاية إقليم النيل الأزرق يعني ولاية النيل الأزرق الحالية.

و جاء في البند "7/2"، أن ولاية جنوب كردفان - جبال النوبة يعني ولاية جنوب كردفان- جبال النوبة الحالية.

أما البند "7/3"، فقد حدد ولاية غرب كردفان بوضعيتها الحالية، على أن يحدد مؤتمر نظام الحكم في السودان حدودها مع ولاية جنوب كردفان - جبال النوبة.

و أوضح الدكتور محمد صالح يسن، وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي، أن صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيدًا في نظام الحكم بالولايات الثلاث، و جذور مسببات الحرب بها، مما يعد خطوة مهمة و متقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

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