بايدن يمضى عيد الأب مع حفيده اليتيم

أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن عيد الأب بلعب الغولف مع حفيده اليتيم روبرت هانتر بايدن، فيما وصفت السيدة الأمريكية الأولى إياه بـ"ملاذ العائلة".

وأفادت شبكة "سي بي إس" بأن بايدن أمضى عيد الأب مع حفيده البالغ 15 عاما، في نادي "فيلدستون" في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وأشارت إلى أن روبرت هانتر هو نجل الراحل بو بايدن ابن الرئيس بايدن، لافتة إلى أن مستشار بايدن ستيف ريتشي انضم إليهما.

من جهتها، نشرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تكريما لوالدها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت في تغريدة عبر "تويتر": "كان والدي، وهو رجل إشارة بحرية في الحرب العالمية الثانية، بطلي الأول".

وأضافت: "إذا أغمضت عيني، بإمكاني سماع صوته المشجع يقول: جيد لك، جيلي بين!".

وتابعت: "افتقده كل يوم، وخاصة في عيد الأب.. قلبي مع أولئك الذين فقدوا آباءهم".

كما شاركت صورة عائلية غير مؤرخة تجمعها بالرئيس بايدن وأبنائهما هانتر وآشلي، وبو الذي توفي عام 2015.

وعلّقت على الصورة قائلة: "إلى والد أطفالي، حبك اللامحدود لعائلتنا هو ملاذنا.. نحن نحبك يا جو، عيد أب سعيد".

وعلى صعيد آخر، وقعت 680 شخصية عالمية من 75 دولة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو إلى العمل من أجل المساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وإلى حماية حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم.

وأشارت الرسالة إلى أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لتكسر الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة، أن أعضاء التحالف العالمي للمجتمع المدني وقادة الأعمال والفنانين والزعماء الدينيين والسياسيين الحائزين على جائزة نوبل، الموقعين أدناه، يدعون قادة الولايات المتحدة للعمل للمساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني لأن السلام الدائم والعادل لجميع الناس، سيبقى بعيد المنال إذا بقيت السياسة الأمريكية على الوضع الراهن بدون عدالة ومساءلة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.