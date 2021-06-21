تشيلى تغرم اللاعبين الذين انتهكوا فقاعة كورونا فى «كوبا أمريكا»

قال الاتحاد التشيلي لكرة القدم، إنه سيفرض غرامة مالية على عدد من لاعبي المنتخب الوطني بعد أن وجهوا الدعوة إلى مصفف شعر داخل البيئة المعزولة التي يقيمون فيها في كأس كوبا أمريكا لكرة

القدم، مما يعد انتهاكا للبروتوكولات الصارمة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكد الاتحاد التشيلي عدم وجود حالات إيجابية لكوفيد-19 بين اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني بعد الواقعة لكنه اعترف بالخطأ واعتذر في بيان مقتضب.



ولم يكشف الاتحاد التشيلي عن اللاعبين المتورطين، لكن تقارير صحفية في تشيلي ذكرت أن أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر ميلان والقائد جاري ميديل ضمن الذين انتهكوا القواعد.



وجاءت الأنباء في ختام الأسبوع الأول من كوبا أمريكا التي خيمت عليها عدة وقائع متعلقة بكوفيد-19.



وشهدت أربعة من الفرق العشرة المشاركة في البطولة - بوليفيا وتشيلي وكولومبيا وفنزويلا - عزل لاعبين أو مسؤولين بسبب نتائج إيجابية لفحوص كوفيد-19.



ووافقت البرازيل على استضافة البطولة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها بعد انسحاب الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19 هناك.



ووافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تولي مسؤولية البطولة رغم العدد الضخم من حالات كوفيد-19 في بلاده أيضا.



وتجاوزت حصيلة الوفيات الإجمالية أمس السبت في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية 500 ألف. وشهدت البرازيل وفيات بسبب كوفيد-19 أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة.



وقال منظمو البطولة إن كوبا أمريكا 2021 ستكون "الحدث الرياضي الأكثر أمانا في العالم".

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.