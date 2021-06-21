الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

قتيل و6 مصابين جراء إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إطلاق نار بولاية
إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

 لقي شخص مصرعه، وأُصِيب ستة آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وذكرت إدارة شرطة أوكلاند -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن هناك خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، بالإضافة إلى امرأتين بالغتين، سارت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابة بطلق ناري.


وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال -يبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة سان فرانسيسكو- أُعلن عن وفاته في المستشفى، لكنها أشارت إلى أن الستة الآخرين في حالة مستقرة.


وبعد وقوع إطلاق النار، أفادت الشرطة بأنه تم إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا وهما يفران من المنطقة، ولم يذكر المسؤولون أي معلومات عن أي من المشتبه بهما.

 

 و في وقت سابق ، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية،  حادثة إطلاق نار في وسط المدينة، أدت لسقوط عدد من القتلي.
 

وأعلنت الشرطة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا،  عن أنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة.


وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على تويتر تمت السيطرة على المهاجم.

وذكرت المحطة المحلية من شبكة إن.بي.سي نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

وذكر موقع "سي إن إن"، أن الحادثة وقعت قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.

وقالت المتحدثة باسم هيئة مواصلات منطقة فالي، إن الهجوم الدموي أسفر عن عدد من القتلى.

 

 وعلي صعيد آخر ، أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية،  اعتزامها إعادة فتح الأنشطة والأعمال التجارية في الولاية بشكل كلي بدءًا من 15 يونيو المقبل.

وأوضحت السلطات الصحية بكاليفورنيا، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم، أن هذا التطور يجيء اعتمادًا على معدلات الإصابة المنخفضة،وأن الولاية الأمريكية قامت بتقديم 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا لسكانها حتى اليوم.

وكانت كاليفورنيا قد سجلت أقل معدل للإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة مؤخرًا حينما وصلت إلى 1.7% بعدما كانت 17.1% في أوائل يناير الماضي.

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