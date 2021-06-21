الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسيا فى واشنطن: دبلوماسيونا بأمريكا مستعدون لإصلاح العلاقات بين البلدين

أناتولي أنتونوف
أناتولي أنتونوف

 قال أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، إن الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة الأمريكية مُستعدون لإصلاح العلاقات بين البلدين.


ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - النسخة الإنجليزية - عن السفير قوله إنه سيبدأ في جدولة المشاورات مع الدبلوماسيين الأمريكيين ابتداء من غد الاثنين لمناقشة مختلف القضايا التي أثارها رئيسا البلدين خلال قمة جنيف يوم الأربعاء.


وأضاف أنتونوف أن استعادة الآليات التي تقود الحوار بين روسيا والولايات المتحدة ستكون الهدف الرئيسي للدبلوماسيين مشددًا على أنهم بحاجة إلى معرفة ما يجب القيام به لضمان تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال القمة في جنيف.


وقال أناتولي أنتونوف السفير الروسي في واشنطن إن فرض العقوبات ليست السبيل لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وتتعارض مع اللهجة التي تنبتها واشنطن خلال القمة التي جمعت بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف.

 وفي وقت سابق ، قال البيت الأبيض، في بيان له إن هناك إمكانية لتعاون أمريكي روسي لفتح ممرات إنسانية في سوريا.

 وأكد البيت الأبيض، أن اجتماع اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم ينته قبل أوانه، وتم بحث الكثير من القضايا.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية،  للصحفيين: إن الولايات المتحدة أخبرت روسيا أن الهجمات الإلكترونية على القطاعات الحيوية الكيميائي أمر غير مقبول، أبرزها: "قطاع الكيماويات وقطاع الاتصالات والتصنيع الحيوي والسدود والمجمع الصناعي العسكري وخدمات الطوارئ وقطاع الطاقة، وقطاع الخدمات المالية و إنتاج الغذاء".

وأفاد المسؤول بأن الرئيس جو بايدن، أكد إمكانية التعاون مع روسيا بشأن فتح ممرات إنسانية في سوريا، في مسعى إلى تخفيف الأزمة التي تعانيها.

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