الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم أسوان: بدء انطلاق فعاليات المنتدى الإفتراضى للإتحادات الطلابية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان

بقاعة التطوير بديوان المديرية، أعطى الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إشارة بدء  انطلاق فعاليات منتدى اسوان الافتراضى للاتحادات الطلابية فى الفترة من  20 إلى 23 يونيو 2021.

 

جاء ذلك بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية  وسلمى  محمود موجه عام الخدمة الاجتماعية  وتوفيق صابر مدير المركز التكنولوجى.


ويعد المنتدى الافتراضى للاتحادات الطلابية هو الاول من نوعه فى على مستوى الجمهورية، وهو عبارة عن حدث شبابي إفتراضي يناقش مجموعة من أهم المجالات و الموضوعات التي تخص الشباب وتشمل :-
- الإتحادات الطلابية 
- ريادة الأعمال 
- مرحلة الشباب و تنمية الذات
- التنمية المستدامة
وذلك عن طريق نخبة من الحاضرين من اساتذه الجامعات وعدد من الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادات الطلابية ومن الراغبين في الاشتراك في المنتدى.  

ووفرت مديرية التربية والتعليم بأسوان عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي '' فيس بوك '' فورم التسجيل
https://forms.gle/erM6JnY4rnLj352K6
جدير بالذكر أن عقب شكوى أهالي الطلاب والطالبات للواء أشرف عطية محافظ أسوان من تأخر وصول المراقبين للجان أمتحانات الدبلومات الفنية التي أنطلقت صباح اليوم بسبب حدوث عطل مفاجئ في القطار الذي كان يقل المراقبين للجان مراكز ومدن دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وأدفو.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
الاتحاد طلاب أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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