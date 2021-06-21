الشاعران «عبدالوهاب» و«المريخى» ضيفا منتدى الاستقلال.. الأربعاء

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي الشاعرين المصريين الكبيرين عزمي عبدالوهاب، وأحمد المريخي، وذلك السادسة مساء الأربعاء الموافق ٢٣ من يونيو ٢٠٢١ بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، ٢ ش طلعت حرب (عمارة عمر أفندي) ويستطيع الراغبون في مناقشة الشاعرين الحضور إلى مقر المنتدى، أو الانضمام عبر zoom أو متابعة الندوة على الفيس بوك من خلال صفحة أدب المصريين وصفحات الشعراء الشخصية.

ووفق الدكتور جمال زهران مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: فإن الاهتمام باستضافة الكتاب ذوي المشاريع الأدبية، هو أولوية ثقافية.

ويفتتح الندوة الدكتور زهران، ثم يلقي الشاعران أشعارهما ويتخلل ذلك الحديث عن الشاعرين وعن منجزهما الشعري، وعرض لآراء النقاد، مع إجراء حوار مباشر مع الشاعرين، ويعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع الكاتبين.

الجدير بالذكر أنه يقام على هامش الندوة حفل إهداء لأعمال الشاعرين، كما يهدي المركز بعض إصداراته لهما؛ تقديرًا لإبداعهما.

ويأتي المنتدى الذي يديره الكاتب المصري أحمد سراج لدعم الثقافة العربية، وزيادة الربط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، والموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

يذكر أن أحمد المريخي؛ شاعر وصحافي مصري، من مواليد أسوان 1968م، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد كتاب مصر، عضو جماعة الفنانين والكتاب "أتيليه القاهرة"، وهو نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والمشرف على القسم الثقافي وسكرتير عام تحرير جريدة الدستور، وصدرت له دواوين: "ضد رغبتي" و"حركاتُ مُراهقين" و "ما فعلت يدي".

أما عن عزمي عبد الوهاب فهو شاعر وصحفي بدأ عزمي عبد الوهاب مسارهُ المهنيّ في مجال الشعر مبكرًا حيثُ أصدر ديوانًا شعريًا بعنوان "الأسماء لا تليق بالأماكن" وهو الديوان الذي حاول فيه الشاعر المصري أن يُعيد صياغة عالمه، كما يحب ويرى، ويرتكز في رؤيته على روافد موحية ومادة ثرية تتمثل في المرأة، التي هي أصل الحياة والوطن الأسمى والأغلى، كما نشر عام 2014 ديوانًا شعريًا ثانيًا له هو "شخصٌ جديرٌ بالكراهية" عن دار النهضة العربية حيث قدم من خلاله رؤية جديدة للعالم من حوله فألبسَ المعاني والأحداث والأفكار أثوابًا جديدة. كما نشر الشاعر المصري بعدها بسنتين تقريبًا ديوانًا شعريًا جديدًا هو "يمشي في العاصفة" عن دار آفاق، وهو الديوان السابع من جملة أعمال الشاعر المنشورة.