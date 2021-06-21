دراسة: احتواء خلايا الدم الحمراء على بروتين يساعد فى إبطاء الشيخوخة

دراسة تتوصل إلى بروتين في الدم يلعب دورا رئيسيا في آلية الشيخوخة والتدهور المعرفي

توصلت دراسة طبية حديثة إلى احتواء خلايا الدم الحمراء على بروتين قد يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة والحماية من التدهور المعرفي.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، في الدراسة الحالية التي أُجريت على مجموعة من القوارض، لوحظ أن القوارض التي تفتقر إلى بروتين (ADORA2B) في دمائها تظهر عليها علامات الشيخوخة المتسارعة، بما في ذلك ضعف الذاكرة و فقدان السمع، فقد ساهمت عملية إزالة بروتين (ADORA2B) من الدم إلى تدهور أسرع في الذاكرة، و تأخير في معالجة الصوت، و زيادة الالتهاب في الدماغ.

و قال الدكتور "يانج شيا"، أستاذ الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية في جامعة تكساس الأمريكية: "تعد خلايا الدم الحمراء هي أكثر الخلايا و فرة في الجسم، و تحمل ما يقرب من مليار جزيء من الأكسجين لدى البشر، لذلك فإنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الوظيفة الخلوية و بقاء كل نسيج داخل الجسم".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أضاف "يانج شيا": "كشفت النتائج التي توصلنا إليها عن أن بروتين (ADORA2B) الموجود في خلايا الدم الحمراء له دور مهم في مواجهة الشيخوخة، و أن الإمداد بالأكسجين غير الكافي بشكل مزمن هو عامل رئيسي لا يستهان به يعزز الشيخوخة و يؤدي إلى تدهور وظائف الجسم".

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض و الوقاية منها الأمريكي، يعاني شخص من بين كل تسعة أشخاص في الولايات المتحدة من تدهور معرفي مع تقدمهم في العمر، و هو رقم ارتفع في العقود الأخيرة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، و تشير تقديرات جمعية الألزهايمر الأمريكية إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص في الولايات المتحدة يعانون من اضطرابات مرتبطة بالخرف، بما في ذلك مرض الألزهايمر.