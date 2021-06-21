تفاصيل جديدة فى واقعة حبس سيدة بسبب رسالة إلى محافظ الغربية

تُعرض اليوم الإثنين، سيدة المحلة التي أرسلت رسالة لمحافظ الغربية عبر تطبيق "واتس آب" عنفته فيها وأعربت عن رفضها لقراراته وطالبته بمراجعة قرارته، ما اعتبرها المحافظ إهانة له، على نيابة أول طنطا، للتحقيق معها في اتهام محافظ الغربية لها بسبه.

وقالت السيدة في رسالتها إلى المحافظ: "خلي عندك دم وراجع قراراتك"، وهو ما اعتبرها المحافظ إساءة له وتقدم ببلاغ رسمي ليتم ضبطها لحين عرضها على النيابة، اليوم الإثنين، في واقعة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.

وقال أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، إن السيدة تبيت ليلتها الآن في قسم أول طنطا، بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها، لافتًا إلى أن عدد من المواطنين أبلغوه بالواقعة وحاول التواصل مع المحافظ طوال يوم أمس الأحد ولكن دون جدوى.



وأضاف "بلال"، في تصريح لـ"الدستور"، أن لجنة حريات بنقابة المحامين بالمحلة ستحضر معها التحقيقات داخل النيابة، بعد تحرير محضر برقم 6030 إداري أول طنطا، لافتًا إلى أن كلمة "خلي عندك دم"، ليست سبًا وأنما محاولة للتعبير عن رفض السيدة لما قام به المحافظ من قرارات.

وأوضح أن نساء وسيدات المحلة خط أحمر وأن الأمر لن يمر مررور الكرام، مؤكدًأ أنه سيتواجد في النيابة، مشيرًا إلى أن أخلاق وعادات أهالي مصر بصفة عامة والدلتا بصفة خاصة ترفض مبيت سيدة أو آنسة في القسم لمجرد كلمة لا تعد سبًا حتى ولو كانت لمسؤول كبير وأنه يمكن أن تقدم اعتذارًا فوريًا حال إثبات خطأ عليها ولكن حبسها أمر مُبالغ فيه.

بوست للنائب أحمد بلال