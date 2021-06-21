تقارير: الحكومة الإسرائيلية ستخفف بعض القيود المفروضة على غزة مع استمرار دبلوماسية وقف إطلاق النار

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستخفف بعض القيود المفروضة على دخول و خروج البضائع و البريد إلى قطاع غزة، و ذلك بعد أسابيع من الحظر المشدد، و الذي بدأ بعد جولة القتال الأخيرة، وفقا لتقارير إخبارية لصحف محلية.



و نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، على نسختها الإنجليزية، عن صالح الزق مسؤول الشؤون المدنية بغزة "أن الجانب الإسرائيلي أبلغ قبل وقت قصير مفوضية الشؤون المدنية أنه يسمح للبريد بالدخول و الخروج من قطاع غزة.. بعد حظر استمر أكثر من شهر و نصف".



و أ ضاف الزق أن سكان قطاع غزة العالقين في الخارج منذ التصعيد الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل و حركة حماس سوف يسمح لهم الآن بالعودة عبر معبر إيريز و ذلك من إسرائيل.



و قال إن تصدير الملابس و المواد الغذائية إلى إسرائيل و الضفة الغربية سيستأنف أيضا.

و قال المسؤول الفلسطيني إنه سوف يتم الإفراج عن جوازات السفر التي بحوزة البريد الإسرائيلي..

و كانت صحيفة "هآرتس" الاسرائلية ، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن حوالي 5000 وثيقة سفر مصرح بها محتجزة في رام الله في انتظار إرسالها إلى أصحابها.



و بحسب الزق، فقد تم إبلاغ هيئة التنسيق الفلسطينية أن التغيير في السياسة سيدخل حيز التنفيذ صباح الاثنين.



و يأتي التخفيف في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل و قطاع غزة توترات مستمرة.. حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالونات متفجرة على الأراضي الإسرائيلية، مما أشعل النيران في مناطق قريبة من القطاع، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس.



يشار إلى أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر مع قطاع غزة.