الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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توك شو

«الصحة» تكشف موعد طرح أولى لقاحات كورونا المنتجة فى مصر

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم خلال أيام قليلة خروج أول منتج من فاكسيرا خطوط العجوزة، من لقاحات كورونا، وستتوالى المنتجات من مجمع مصانع فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر.

 

ولفت مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن وزيرة الصحة بلت مساعي قوية لإعادة عمل مصانع فاكسيرا وإسقاط الديون، مردفا:"الدولة قدمت كل الدعم وتم إعفائها من الديون وعودتها للتصنيع، حيث تصنع العديد من الطعوم والأمصال المهمة".

 

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