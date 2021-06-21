تفاصيل الاستعداد لافتتاح فصل للطاقة الشمسية بالمدارس الصناعية فى الوادى الجديد 

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أمس الأحد، على توريد وتركيب وحدات للطاقة الشمسية بمدرسة موط الصناعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية؛ امتدادًا لمسيرة النجاح ودعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تطوير تعليم المحافظة، خاصة التعليم الفني لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل بمجالات وتخصصات مختلفة.

يأتي ذلك تمهيدا لفتح فصل للطاقة الشمسية بالمدرسة وتنفيذا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادي ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور الهامة في التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم عقد برنامج تدريبي مكثف للكوادر البشرية بالمدرسة استعدادًا لبدء الدراسة بالقسم الدراسي القادم.

وأضاف الدكتور جمال، أنه يجري تجهيز القسم بإنشاء معمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى هدف إنشاء القسم مساعدة الطالب وتدريبه على ما جرى دراسته في المناهج لتأهيله نحو احتياجات سوق العمل الحر.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للاهتمام الدائم بمدارس التعليم الفني بالمحافظة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية نحو التنمية.

وفي سياق متصل قال الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، إن اليوم شهد تدريب الطلاب المشاركين فب مسابقة الدولية "Microsoft office Specialist World Championship" على برنامج "word2016" بمركز التطوير التكنولوجب بديوان عام المديرية.

وأوضح الدكتور جمال، أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة الجميع يتم تقسيم التدريب على مجموعتين، المجموعة الأولى اليوم الأحد ٢٠٢١/٦/٢٠، والمجموعة الثانية يوم الخميس ٢٠٢١/٦/٢٤، لافتا إلى أنه سيجري تدريب جميع الطلاب المشاركين في المسابقة بجميع الإدارات التعليمية من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.