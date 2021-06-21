حظك اليوم لجميع الأبراج المائية 21 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج المائية ليوم الإثنين 21 يونيو 2021 على النحو التالي:

برج الحوت

مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفياً: قد تلتقي الحب اذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.

صحياً: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.

برج السرطان

مهنياً: . يتحدث القمر عن انفراجات تأتيك من خلال تواصل مع جهة اجنبية او ثقافية. تفاجىء الآخرين بخطوات جريئة وناجحة.

عاطفياً: حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه.

صحياً: فكّر جيداً في خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك.

برج العقرب

مهنياً: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة.

عاطفياً: نسّق مع الشريك لسفرة إلى احدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.

صحياً: كما تولي الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحي.

يتصف أصحاب الأبراج المائية بكونهم حساسين للغاية، بالإضافة إلى أنهم تأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، ويتصفون بالشخصية الهادئة، والرومانسية الطاغية ، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، ولا يتحملون الإهانة أو الإيذاء.

كما يتميز أصحاب الأبراحج المائية كونهم يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، كما أنهم دائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، ومن أكثر الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية،

أما عن سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.