خلال جولة ليلية.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة ليلية بعدد من شوارع حي غرب شبين الكوم، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطويرالتي تتم على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم؛ بهدف تنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية، رافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس حي غرب.



بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل شبين الكوم، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال إزالة الأرصفة القديمة وإنشاء البلدورات وزراعة الأعمدة الديكورية الحديثه لإضفاء مظهر جمالي بالشارع باعتباره شارع هام وحيوي، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بامتداد شارع صبري أبوعلم، ووجه المحافظ بضرورة إزالة كافة مظاهرالتعديات بالشارع والإلتزام بالمخطط التنظيمي.



كما تفقد المحافظ أعمال فرش النجيل الصناعي وزراعة الأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر، مؤكدا على ضرورة تجميل وتشجير الجزيرة الوسطى بالشارع لإضفاء مظهر جمالي للمنطقة.

وتابع أيضًا أعمال الرصف بشارع مسجد التقوى المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، ووجه المحافظ بالتنبية على الشركة المنفذة بزيادة سرعة معدلات الأداء وزيادة نسب التنفيذ حتى يشعر المواطن بما يتم تحقيقه على أرض الواقع.



وفى نهاية جولته، أكد محافظ المنوفية حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبير تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة، مناشداً الأهالي مراعاة أعمال التطوير التي تتم بالبنية التحتية من تغير شبكات مياه متهالكة ورصف طرق داخلية، مشددا بسرعة إنهاء الأعمال لتحقيق أعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشبين الكوم