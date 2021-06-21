الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

"الإعلام الأمني العراقي" تلقي القبض على أبرز العناصر الإرهابية في الأنبار

الإعلام الأمنى العراقى: القبض على أبرز العناصر الإرهابية فى الأنبار

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اعتقال أبرز العناصر الإرهابية بمحافظة الأنبار.


وذكرت الخلية -في بيان- أنه "استناداً إلى معلومات أشارت إلى وجود أحد الإرهابيين البارزين لما كانت تُسمى (كواسر الأنبار) المرتبطة بعصابات (داعش) الإرهابية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، قامت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية بمراقبة الهدف والقبض عليه بكمين محكم نصب له في إحدى مناطق القضاء المذكور".

 

وعلي صعيد آخر ، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في وقت سابق، إن بلاده تدعم الجهود الدولية الساعية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبيِّ.

 

جاء ذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية ، خلال لقاء جمع الوزير فؤاد حسين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل التعاون المشترك.

 

وأعرب وزير الخارجية العراقي ، عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارته في ليبيا؛ للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيا .

 

أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت، صباح الاثنين، بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري".

 

وأضافت أن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديدا، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا وبأسرع وقت ممكن، بدءا من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيدا للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة".

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