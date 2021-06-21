الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. لجميع الأبراج الترابية 21 يونيو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الترابية ليوم الإثنين 21 يونيو 2021 على النحو التالي:

 

برج الثور

مهنياً: يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية. 

عاطفياً: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التي ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جداً.

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم.

 

برج العذراء

مهنياً: أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحاً طائلة. 

عاطفياً: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحاً معه إلى أقصى حد.

صحياً: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فوراً.

 

برج الجدي 

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة.

عاطفياً: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.

صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.

 

الصفات المشتركة في الأبراج الترابية 

يتصفون بالعمل الجاد، وكذلك الاخلاص في الصداقة وداخل العلاقات والطموح الذي لا حدود له والتضحية خاصة للعائلة الخاصة بهم، فهم محبين للعائلة ، ويتصفون أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق

كما يشترك الأبراج الترابية بالتفكير المنطقي، والهدوء الظاهرى، ايجاد الحلول لكافة المشاكل كما أنهم شخصيات صبورة، ويستطيعون عمل خطط طويلة الأمد، كما أنهم عنيدون للغاية ولا يثقون بشكل كامل مهما كان الشخص، كما انهم من الشخصيات الصبورة لأقصى الحدود.

خبيرة الأبراج عالمة الفلك جاكلين عقيقي جاكلين عقيقي جميع الأبراج الترابية برج الثور

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وائل لطفي

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