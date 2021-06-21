حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية الإثنين 21 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج النارية ليوم الإثنين 21 يونيو 2021 على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: تُفتَح أمامك أبواب جديدة وتشعر بداخلك منذ الآن بأن شيئًا جديدًا بانتظارك، فلا تتراجع كثّف تحركاتك وكُن واسع الإطلاع.

عاطفياً: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب.

صحياً: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألماً في الظهر وتعالج منه.



برج الأسد

مهنياً: تضطر هذا اليوم للإبكار لعملك واستعجال بعض المهمات نظراً لكثرة الانشغالات ولتزامنها في بعض الأحيان.

عاطفياً: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع.

صحياً: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة.

برج القوس

مهنياً: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة.

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير.

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

الصفات المشتركة للأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة، كما يتصف أصحاب الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.