الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تفاصيل القبض على المتهم بسرقة حماة تامر حسنى فى أكتوبر

تامر حسني وزوجته
تامر حسني وزوجته

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شاب سرق حماة المطرب تامر حسني عقب لقائها في مول العرب وايهامها بأنه رجل أعمال خليجي، حيث غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها. 

 

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، ببلاغ من حماة الفنان تامر حسني مغربية الجنسية بتعرضها للنصب والسرقة من أحد الأشخاص يدعي أنه رجل أعمال خليجي أثناء تواجدها داخل مول العرب بدائرة القسم. 

 

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم. 

 

وتولى فريق البحث برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، البحث عن المتهم ونجح قبل مرور ٢٤ ساعة في تحديد هويته عقب مراجعة كاميرات المراقبة بالمول بالكامل، حيث رصدته أثناء جلوسه مع حماة تامر حسني ثم انصرافه عقب تنفيذ جريمته.

 

 وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن المتهم شاب في بداية العقد الثالث من العمر من منطقة السلام موظف مفصول من شركة إلكترونيات وعقب فصله لجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي، خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة. 

 

وكشفت التحريات عن أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء ألماظ ومجوهرات لهن بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن وهو ما فعله مع حماة تامر حسني، حيث استغل ذهابها لدورة المياه وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربًا.

 

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المسروق ثم أرشد عن جواهرجي باع له المصوغات المسروقة فتم استعادتها وبعرضها على حماة تامر حسني تعرفت عليها كما تعرفت على المتهم. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق. 

حماة المطرب تامر حسني مول العرب رجل اعمال خليجي سرقة أكتوبر حماة تامر حسني

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وائل لطفي

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