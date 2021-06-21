الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على «واتس آب»

محافظ الغربية
محافظ الغربية

سادت حالة من السخط والغضب بين أهالي المحلة بعد نشر النائب أحمد بلال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على تطبيق "واتس آب"، بعد أن طالبته بمراجعة قرارته بدعوى أن الرسالة أزعجته.


وأكد النائب في رسالته، أن السيدة باتت ليلة في قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها كرامة المحلة.

 

ووفقًا لما يرويه الأهالي، فإن السيدة قالت في رسالتها إلى المحافظ: "خلي عندك دم وراجع قراراتك"، وهو ما اعتبره المحافظ إساءة له وتقدم ببلاغ رسمي ليتم ضبطها لحين عرضها على النيابة، في واقعة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة. 


من جانبه أكد النائب أحمد البرلسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن عدد من المواطنين قاموا بالاتصال به وإبلاغه أن سيدة من المحلة تم حجزها بقسم أول طنطا بعد مهاجمتها للمحافظ عبر رسالة على "واتس آب" تطالبه بمراجعة قراره، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المحافظ من أول اليوم ولكن دون جدوى.

 
وأوضح أن لجنة حريات بنقابة المحامين بالمحلة ستحضر معها التحقيقات داخل النيابة بعد تحرير محضر برقم ٦٠٣٩.
  
 

وفى سياق متصل تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماعه بمديري المديريات والشركات، وبحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، النسب التنفيذية للمشاريع بثلاث قرى تابعة لمركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تابع تنفيذ عدد ٦ مشاريع جاري العمل بها بشبراملس من أصل ١٣ مشروعًا متنوعًا بين ١ مشروع صرف صحي، و٥ مشاريع مياه شرب، و٣ تربية وتعليم، و١ مجمع خدمي، و١ مجمع زراعي، و١ وحدة صحية بالإضافة إلى ١ نقطة إسعاف.

 

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع النسب التنفيذية للمشاريع بكفر شاهين، حيث بلغ عدد المشاريع بها ٢ مشروع جاري العمل بهم موزعين بين ١ صرف صحي و١ تربية وتعليم، واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة النسب التنفيذية لمشاريع قرية كفر الجزيرة والبالغ عددهم  ٥ مشروعات جاري العمل في عدد  ٤ منهم.

وفيما يخص القوافل، تابع المحافظ خطة تنفيذ القوافل وتنوع تخصصاتها بين قوافل (تعليمية، طبية، زراعية وتمكين اقتصادي) ومشاركة الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية في تنفيذ وتفعيل هذه القوافل.

لا يتوفر وصف.
حبس سيدة المحلة بسبب رسالة للمحافظ على واتس والبرلسى لجنة حريات نقابة المحامين تساندها غدا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على «واتس آب»

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

إحالة مديرة مدرسة ومسئول الحضور للمحاكمة الجنائية ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص