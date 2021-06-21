حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على «واتس آب»

سادت حالة من السخط والغضب بين أهالي المحلة بعد نشر النائب أحمد بلال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على تطبيق "واتس آب"، بعد أن طالبته بمراجعة قرارته بدعوى أن الرسالة أزعجته.



وأكد النائب في رسالته، أن السيدة باتت ليلة في قسم أول طنطا بسبب تعنت المحافظ ضدها وتعمد إهانتها كرامة المحلة.

ووفقًا لما يرويه الأهالي، فإن السيدة قالت في رسالتها إلى المحافظ: "خلي عندك دم وراجع قراراتك"، وهو ما اعتبره المحافظ إساءة له وتقدم ببلاغ رسمي ليتم ضبطها لحين عرضها على النيابة، في واقعة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.



من جانبه أكد النائب أحمد البرلسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن عدد من المواطنين قاموا بالاتصال به وإبلاغه أن سيدة من المحلة تم حجزها بقسم أول طنطا بعد مهاجمتها للمحافظ عبر رسالة على "واتس آب" تطالبه بمراجعة قراره، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع المحافظ من أول اليوم ولكن دون جدوى.



وأوضح أن لجنة حريات بنقابة المحامين بالمحلة ستحضر معها التحقيقات داخل النيابة بعد تحرير محضر برقم ٦٠٣٩.





وفى سياق متصل تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اجتماعه بمديري المديريات والشركات، وبحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، النسب التنفيذية للمشاريع بثلاث قرى تابعة لمركز زفتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تابع تنفيذ عدد ٦ مشاريع جاري العمل بها بشبراملس من أصل ١٣ مشروعًا متنوعًا بين ١ مشروع صرف صحي، و٥ مشاريع مياه شرب، و٣ تربية وتعليم، و١ مجمع خدمي، و١ مجمع زراعي، و١ وحدة صحية بالإضافة إلى ١ نقطة إسعاف.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع النسب التنفيذية للمشاريع بكفر شاهين، حيث بلغ عدد المشاريع بها ٢ مشروع جاري العمل بهم موزعين بين ١ صرف صحي و١ تربية وتعليم، واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة النسب التنفيذية لمشاريع قرية كفر الجزيرة والبالغ عددهم ٥ مشروعات جاري العمل في عدد ٤ منهم.

وفيما يخص القوافل، تابع المحافظ خطة تنفيذ القوافل وتنوع تخصصاتها بين قوافل (تعليمية، طبية، زراعية وتمكين اقتصادي) ومشاركة الجهات المختلفة والجمعيات الأهلية في تنفيذ وتفعيل هذه القوافل.