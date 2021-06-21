«الزراعة» تحدد المواصفات التصديرية للفول السودانى

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية الزراعية، إن المواصفات التصديرية للفول السوداني تتعد بإختلاف الدولة المستوردة والقواعد التي تقرها هذه الدول لاستيراد الفول السوداني من الخارج، موضحًا أن المساحة المنزرعة بالفول السوداني تبلغ 156 ألف فدان، بمتوسط 1,350 طن للفدان، بإجمالي 210 ألفًا و600 طن.

وأضاف «خليل»، في تصريحات صحفيه له، أنه يتم تصدير من 30-35 % من الكمية المنتجة، بنحو حوالي 63 ألف طن، وأن أهم الدول المستوردة الاتحاد الأوربي، وتشمل "أيطاليا –ألمانيا- اليونان- هولندا"، بينما تضم قائمة الدول العربية المستوردة للفول السوداني من مصر "الإمارات والعراق والسعودية".

وأشار إلى أنه من ضمن المواصفات التصديرية للفول السوداني بالنسبة للاتحاد الأوربي، أن تكون عدد القرون في الـ 100 مجم من 50 إلى 60 قرن، وعدد البذور في الـ 100 مجم من 80 حتى 100 بذرة.

وشدد مدير معهد المحاصيل الحقلية، أنه يجب خلو البذور من المواد التي يفرزها الفطر المسبب للأفلاتوكسين، وهما الفطريات أسبرجلس فلافس واسبرجلس برازتكس، بحيث لا تتعدى النسبة 2 جزء في البليون من الـB­1، و4 جزء في البليون من مجموع B1,B2,G1,G2 ، وهذه المواد السامة هى التي يفرزها الفطر، وأشدهم ضررًا هي الـB1 .

ولفت «خليل»، إلى أنه وفقًا للمواصفات التصديرية للفول السوداني، لا تقل نسبة التصافي عن 60 % ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 10%، مشددًا على أنه يجب خلو القرون من الإصابات المرضية والقرون البلية، وأن تكون القرون ذات لون طبيعي، وبالنسبه للبذور يجب أن تكون ذات حجم متجانس، وألا تكون البذور مكسور أو مقشورة.

كما شدد مدير معهد المحاصيل الحقلية على أنه لابد أن تبقى الرساله في الحجر الزراعي لحين ورود تقرير المعمل المركزي لتقدر متبقيات المبيدات في الأغذية، ويتم الشحن في حاويات جيدة التهوية، ويفضل برادات تم معاينتها قبل الشحن، موضحًا أنه بالنسبة للرسائل الكبيرة والمسافات الطويلة يتم الشحن في عنابر البواخر ويتحقق بها نظام تهوية جيد.