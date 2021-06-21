الإثنين 21 يونيو 2021
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مصر

التخطيط: 351 مليون جنيه لتنفيذ 45 مشروعا في الإسماعيلية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 351 مليون جنيه لتنفيذ 45 مشروعا بنية أساسية لخدمات التنمية المحلية بمحافظة الاسماعيلية، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن رصف طرق محلية بالاسماعيلية بتكلفة 145 مليون جنيه، وتحسين البيئة 67 مليون جنيه، تدعيم شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة بتكلفة 59 مليون جنيه، ومشروعات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 53 مليون جنيه، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 27 مليون جنيه.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن القرى التابعة لمحافظة الاسماعيلية 39 قرية بإجمالى أطوال شبكات الطرق 3963 كم منها 2391 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، بنسبة 60.3% لإجمالى شبكة الطرق، تمثل 1.3% من إجمالى الجمهورية.
يذكر أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الاسماعيلية يصل إلى 222 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7،2 مليار جنيه، تمثل 2.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 2020/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 66%، ويخص قطاع الاسكان استثمارات بقيمة 903،3 مليون جنيه بنسبة 12.6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 351 مليون جنيه بنسبة 4،9%، إلى جانب توجيه 329.7 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4.7%، علاوة على توجيه 271 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%،، بالإضافة إلى توجيه 469 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 6.5%.
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
 

التخطيط مشروعات الإسماعيلية الخطة الاستثمارية كهرباء انارة

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