الضغط على الأذن.. 5 طرق غريبة لكبح الرغبة فى تناول الطعام

هناك أشخاص يواجهون مشكلة الشراهة في تناول الطعام، فهم لا يستطيعون التوقف عن تناول الطعام مهما كانت الرغبة في إنقاص الوزن قوية.



من المؤكد أن النصائح التالية حول كبح الشهية ستجذبك لتجربتها لأنها غير عادية، حيث تتضمن أفكار لكبح جماح الرغبة في تناول الطعام وفقا لما ذكره موقع "هيلث" الطبي.



نظف أسنانك:

قبل تناول الطعام، قم بغسل أسنانك، فطعم النعناع القوي لمعجون الأسنان يكفي لقتل شهيتك، إلى جانب ذلك، فإن أي شيء تأكله بعد تنظيف أسنانك سيكون طعمه سيئًا بالتأكيد.



استخدم مصابيح الإضاءة الساطعة

هل لاحظت لماذا معظم المطاعم لديها الحد الأدنى من الإضاءة لتشجيعك على طلب المزيد من الطعام.

يقول العلماء إنه كلما قل الضوء المتاح، زادت الرغبة في تناول الطعام، ولهذا السبب، من الجيد أن تستبدل المصباح الكهربائي في مطبخك بشيء ينبعث منه ضوء أكثر إشراقًا.

الشموع برائحة الفانيليا:

إذا كنت لا تستطيع مقاومة الرغبة في تناول الحلويات السكرية ، ففكر في وضع يديك على بعض الشموع المعطرة بالفانيليا وإضاءتها طوال اليوم لملء الهواء برائحة الفانيليا المألوفة.

يقول الخبراء إن هذا سيجعلك تشتهي الأطعمة السكرية أقل، فالتعرض للرائحة الحلوة والحلوة للفانيليا يزيل حساسيتك، مما يجعلك ترغب في تناول كميات أقل من السكر.

اضغط على شحمة الأذن لمدة 10 ثوانٍ:

يعتبر هذا الجزء من الأذن وهو الذي يتصل بفكك بمثابة نقطة ضغط لكبح الشهية، كما يقول المعالجون الصينيون التقليديون.

كما يُقال إن الضغط على أنفك لمدة 10 ثوانٍ له أيضًا نفس تأثير قمع الشهية، فكلها علاجات استخدمت من قبل المعالجون الصينيون.



رش القليل من خل التفاح

يعلم الجميع أن خل التفاح هو علاج منزلي ممتاز للعديد من المشاكل الصحية، بدءًا من ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى حب الشباب.

كما يمكنك الاعتماد عليه لتقليل شهيتك، فكل ما عليك فعله هو إضافة القليل من خل التفاح إلى الطعام الذي تاكله، سوف يتسبب ذلك في بقاء الطعام في معدتك لفترة أطول من اللازم في محاولة لضمان الهضم السليم، وعندما تكون معدتك ممتلئة ، تقل احتمالية اشتهاء المزيد من الطعام.

ويقول الخبراء إن المذاق الحامض لخل التفاح قادر على قتل طعم السكر و أي شيء سكري يضر بمحيط الخصر لديك وصحتك العامة.