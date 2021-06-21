جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

نظمت إدارة الدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ظهر اليوم، جولة لضيوف المهرجان الأجانب تفقدوا خلالها عددًا من المناطق السياحية بالإسماعيلية، مثل فيلا ديليسبس، و الحي الأوروبي، وميدان مصطفى كامل، والكنيسة الأرثوذكسية، و مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات.

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و تقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ حتى ٢٢ يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، وبرعاية كل من وزارتي الثفافة والسياحة والآثار وهيئة التنشيط السياحي ووزارة الشباب والرياضة، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف والمشاركين بالمهرجان.

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية

وأطلقت منذ قليل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، شارة انطلاق فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان عصام زكريا، ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية

وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، والفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، وأحمد بدير، وصبري فواز، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، وبسمة.

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجسلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.