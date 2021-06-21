الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إحاله مديرة مدرسة إعدادي وأخرين للمحاكمة الجنائية ببورسعيد (تفاصيل)

إحالة مديرة مدرسة ومسئول الحضور للمحاكمة الجنائية ببورسعيد

مجمع محاكم بورسعيد
مجمع محاكم بورسعيد

أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام "ه ع أ أ"  مديرة مدسة إعدادي تابعة لإدارة جنوب التعليمية ببورسعيد، و "ج م م" مسئول دفتر الحضور والإنصراف، للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 24080 لسنة 2021.

 

وتقدم مُعلم لغة إنجليزية يدعى "أ ز خ أ" ببلاغًا  يتهم فيه مديرة المدرسة باستغلال النفوذ والسلطات، ومخالفة القوانين واللوائح والتعليمات، والتعسف في استغلال السلطة، والإنحراف بها والتزوير في المحررات الرسمية والدفاتر الحكومية، بهدف التربح من أعمال الوظيفة.


وتضمن المحضر الذي تم إحالته لمحكمة الجنايات، عند العرض على نيابة بورسعيد الكلية والضواحي الجزيئة، باشراف المستشار عمرو ضيف مدير نيابة الضواحي ببورسعيد، اتهامًا مباشرًا في عدد من الوقائع.

 

قام الشاكي باتهام المتهمين بالتزوير في الدفاتر الرسمية والتوقيع بخط يديهما لعدد من العاملين بالرغم من عدم حضورهم للمدرسة، كما قاموا بتزوير درجات أعمال السنة وقاموا بتغيير الكشوف، بهدف التربح.

 

وأكد الشاكي أمام النيابة العامة، أن المتهمتين قاما بالتوقيع بدلاً منه على درجات أعمال السنة بالمخالفة للقانون بهدف التربح من أعمال التزوير الذي تم باستغلال المنصب الوظيفي، وتقوم النيابة العامة بمعاينة المستندات بواسطة التزييف والطب الشرعي.

 

ويعاقب المهمتين في الجرائم الجنائية بقانون العقوبات رقم 123 و 375 مكرر، 213و 214، و40و41.

احال مسئول إعدادية دفتر الحضور

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وائل لطفي

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