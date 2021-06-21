الإثنين 21 يونيو 2021
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مصر

«الصحة»: افتتاح مركز للتطعيم ضد كورونا بالجيزة يستوعب 10 آلاف مواطن قريبا

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الجيزة ستشهد قريبا افتتاح مركز عملاق للتطعيم ضد فيروس كورونا، يستوعب نحو 10 آلاف مواطن على غرار مركز أرض المعارض بمدينة نصر.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن مصنع اللقاحات التابع لشركة «فاكسيرا» في منطقة العجوزة سيبدأ خلال 15 يوما في إنتاج كميات كبيرة من لقاحات سينوفاك بعد استقبال مواد خام من الصين تكفي لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 414 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت ما يقارب 6 مليون جرعة، من بينها 2 مليون و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة "أسترازينيكا"، لافته إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

 أشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

الصحة مركز عملاق للتطعيم 10 ألاف مواطن ارض المعارض مصنع اللقاحات كميات كبيرة من لقاحات سينوفاك 5 مليون جرعة مراكز لقاح فيروس كورونا الفئات المستحقة

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