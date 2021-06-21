تعرف على خطوات وشروط الحصول على دورة تدريب فندقي بسوهاج

تواصل وزارة القوى العاملة، تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات، حتى 25 يونيو الجاري.

ويتضمن التدريب المتاح، أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال Respthion، وخدمة الغرف والمغسلة والكي، بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

ويشترط في المتقدم للحصول على تلك الدورات، أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وتبلع مدة الدورة 6 أسابيع، أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.

وتقدم الطلبات بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بسوهاج، بشارع أسيوط، سوهاج، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل).

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي وفندق الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل نقدي يومي 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع بريك كافيه طوال التدريب، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بفندق الهيلتون لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابات العمى، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، ويحصل الإثنين الأوائل على فرصتي عمل بفندق الهيلتون بالأقصر، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

ويأتي ذلك في إطار تعاون الوزارة، مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP وفندق الهيلتون بالأقصر.

يذكر أن هذا التدريب نتاج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوى العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.