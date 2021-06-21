الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على خطوات وشروط الحصول على دورة تدريب فندقي بسوهاج

عمال
عمال

تواصل وزارة القوى العاملة، تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات، حتى 25 يونيو الجاري.

 

ويتضمن التدريب المتاح، أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال Respthion، وخدمة الغرف والمغسلة والكي، بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

 

ويشترط في المتقدم  للحصول على تلك الدورات، أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

 

وتبلع مدة الدورة 6 أسابيع، أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.

 

وتقدم الطلبات بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بسوهاج، بشارع أسيوط، سوهاج، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل).

 

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي وفندق الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل نقدي يومي 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع بريك كافيه طوال التدريب، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بفندق الهيلتون لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابات العمى، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، ويحصل الإثنين الأوائل  على فرصتي عمل بفندق الهيلتون بالأقصر، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

 

ويأتي ذلك في إطار تعاون الوزارة، مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP  وفندق الهيلتون بالأقصر.

 

يذكر أن هذا التدريب نتاج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوى العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي  والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني  والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب  والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.

القوى العاملة طلبات راغبي التدريب الفندقي أعمال الطهي والمطبخ المعجنات والمخبوزات التحضير والمشروبات والاستقبال خدمة الغرف والمغسلة والكي مديرية القوى العاملة بسوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

الباز يكشف سرًا خطيرًا عن مؤتمر نصرة سوريا فى 2013

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص