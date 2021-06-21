تطعيم أكثر من ١٤١ الف مواطن ضد فيروس كورونا بالغربية

نفذت مديرية الصحة خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية في نسب شفاء من فيروس كورونا ومتابعة العزل المنزلي ما جعلها من المحافظات المتقدمة وخاصة بعد التجديد لوكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة الذي نجح في زيادة عدد العنايات المركزة بشكل ملحوظ.



والتقت الدستور وكيل وزارة الصحة الذي فتح قلبه للدستور..

كم عدد الحالات التي تم تطعيمها بلقاح كورونا خلال الفترة الماضية؟

تم تطعيم أكثر من ١٤١ الف حالة من مختلف التخصصات حتى الآن في ظل توجة القيادة السياسية ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتوسع في تطعيم كورونا.

ما هى جهود مديرية الصحة في مكافحة كورونا؟

مديرية الصحة بالغربية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تم زيادة عدد أسرة العناية المركزة من ٣٥٠ سرير إلى ٦٣٧ سرير، كما تم توفير تنكات أكسجين لمستشفيات السنطة وحميات طنطا وحميات المحلة وصدر المحلة وحميات كفر الزيات وقطور المركزي علاوة على مد شبكات الغازات للأقسام الداخلية بكافة مستشفيات المحافظة التابعة للمديرية.

ما هى جهود الفرق المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا؟

الفرق المتنقلة تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المديرية ومني شخصيًا حيث حققت مديرية الصحة المركز الأول في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومتابعة العزل المنزلي على مستوى جميع المديريات.

كما قامت الفرق المتنقلة بمساعدة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى متابعة أكثر من ٢٣ ألف مريض كورونا داخل منازلهم.

ماهى خطة المديرية فى برنامج الزمالة؟

برنامج الزمالة هو برنامج حديث فى مهنة الطب والتى لا تعتمد على الماجستير والدكتوراه ولكن تعتمد على الجزء العملي ويتم اعتماد الزمالة من بريطانيا والكلية الملكية، كما تم توفير بنود تعاقد مدربين زمالة بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى معظم من المستشفيات وجاري اعتماد كافة التخصصات علاوة على التعاقد مع أساتذة واستشارين لتدريب الأطباء في برنامج الزمالة.

كما تم توفير اعتمادات مالية للتعاقد مع استشارين على مستوى عال.

ما هي خطة المديرية في حياة كريمة؟

تم اخلاء الوحدات الصحيه بمركز زفتى والتى وقع عليها الاختيار للتطوير وإقامة اماكن بديلة لتقديم الخدمات الصحية علاوة على وجود قوافل طبية في كافة القرى حيث تم الكشف على أكثر من ١٠ الآف مريض وصرف أدوية بأكثر من ٣٠٠ الف جنية.

كما تشترك المديرية فى العديد من القوافل بالتنسيق مع عدد من المديريات المختلفة.

هل حققت المديرية مركزا متقدما فى الرد على شكاوى المواطنين فى منظومة الشكاوى الحكومية؟

بالفعل حققت المديرية المركز الأول على مستوى جميع المديريات بنسبة ١٠٠% فى الرد على جميع الشكاوى الواردة.

هل يوجد شكل جديد للوحدات الصحية؟

بالفعل سيكون شكل الوحدات الصحية الجديد يتوافق مع منظومة الصحة الجديدة وستكون داخلها خدمة مميزة من خلال طبيب الأسرة المدرب والحاصل على زمالة طب الأسرة والتى تتيح الكشف على عدد من التخصصات مثل باطنة وأسنان ونساء علاوة على وجود معامل وأجهزة أشعة وفق معاير الجودة.