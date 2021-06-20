الإثنين 21 يونيو 2021
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مصر

410 ملايين جنيه لتنفيذ 45 مشروعا لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمنوفية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه الحكومة 410 ملايين جنيه لتنفيذ 45 مشروعا لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية بمحافظة المنوفية، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2-2021.
وأضاف وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية تشمل رصف طرق وكبارى وأنفاق بالمنوفية بتكلفة 256.5 مليون جنيه، تحسين البيئة بتكلفة 94.8 مليون جنيه، ومد وتدعيم الكهرباء ومعدات إنارة بتكلفة 26.1 مليون جنيه، تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 17.5 مليون جنيه، ومشروعات أمن وإطفاء ومرور بتكلفة 15.4 مليون جنيه.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد قرى محافظة المنوفية تبلغ 9 بإجمالى أطوال شبكات طرق 10424 كم منها 7818 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، تمثل 75% لإجمالى شبكط الطرق بالمحافظة و4.2% من إجمالى الجمهورية.
يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل لـ506 مشاريع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة  2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه  775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي 13,4بنسبة %، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة  421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه  418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%.
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

التخطيط مشروعات الخطة الاستثمارية المنوفية طرق

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