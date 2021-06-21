الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«النواب» يبحث رد الحكومة على مشروع قانون تنظيم الخبرة بوزارة العدل الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، المقدم من النائبة عبلة الهواري، حيث أرسلت اللجنة للحكومة نص مشروع القانون، فيما وافقت الحكومة على نص المادة 51 من المشروع المتعلقة بتحديد مدة 6 أشهر للخبير كمهلة لتقديم تقريره فيما يسند له من أعمال، فيما أرسلت الحكومة نص المادة 58 لوزارة المالية لاستطلاع رأيها بشأن هذه المادة المتعلقة بأيلولة أمانة الخبرة بحيث تأخذ الخزانة العامة للدولة 50% من أمانة الخبرة.

بدورها قالت النائبة عبلة الهواري مقدمة مشروع القانون، في تصريحات لـ"الدستور" إن وزارة المالية سترسل لمجلس النواب رأيها النهائي بشأن  نص المادة 58 من مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن أرسلته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إليها لإبداء الرأي فيه، مشددًة على أن مقترحها لم يتضمن تحديد جهة أيلولة أمانة الخبرة للخزانة العامة بنسبة 50%  إلا أنه مقترح الحكومة ، فيما ينص مقترحها على تحدد اللائحة الداخلية جهة أيلولة الخبرة مثل الطب الشرعي الذي تحدد لائحته الداخلية جهة وألية أيلولة أمانة الطب الشرعي، حيث ساوى القانون بين الجهتين.

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