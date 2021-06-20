السفير المصري بالخرطوم يلتقي وزير الاستثمار السوداني

بحث السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، الأحد، مع الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، سبل الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار كقاطرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السودان والمشروعات المقترحة في هذا الصدد كالمنطقة الصناعية المصرية، بجانب التعاون في مجال التدريب وتأهيل كوادر وزارة الاستثمار السودانية.

وثمن الوزير السوداني الدعم المصري المقدم لبلاده فى مختلف المجالات، والذي يؤسس لبناء علاقات استثمارية كبيرة ومتشعبة بين البلدين، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأشاد الوزير السوداني بلقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في ملتقى رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا الذي استضافته مصر خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو الجارى، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت، تحقيقاً للاستفادة الكبيرة التي ستعود على اقتصاد البلدين.

مباحثات مستمرة بين مصر والسودان بشأن الاستثمار

وبحث وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، في مارس الماضي مع السفير المصري في السودان حسام عيسى، مجالات التعاون في القطاع الاستثماري بين البلدين.

واستعرض وزير الاستثمار السوداني، الإمكانات الكبيرة التي تذخر بها بلاده والموارد الطبعية فضلا عن البيئة الاستثمارية المحفزة، كما تطرق إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى مصر الأسبوع الماضي، ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، باعتبارها زيارة وضعت أساسا لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأكد ضرورة التبادل السلعي، وإقامة مشروعات تنمية متبادلة لما لها من منافع للبلدين، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور العلاقات بين البلدين بإحداث طفرة كبيرة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف وزير الاستثمار السوداني، أن قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية ودليل المستثمر وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيكون جاهزا خلال الأيام القادمة وسيوزع في كل السفارات مع إعطاء الأولوية للسفارات العربية.

من جانبه، أكد السفير المصري في السودان استعداد مصر لإكمال مشروع الربط الكهربائي، مستعرضا موقف خط الربط الكهربائي مع السودان، الذي يستهدف نقل قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميجاوات، وذلك بإتمام المرحلة الثالثة.

وأكد وقوف مصر مع السودان لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن السودان لديه كافة الإمكانات للتحول إلى قوة اقتصادية كبيرة.

ونوه السفير حسام عيسى، بتعاون مصر مع السودان في مجال التدريب، الذي ستتكفل به مصر مجانا، مستعرضا المعوقات التي تعترض الاستثمارات المصرية بالسودان، خاصة مشروع المدينة الصناعية في منطقة الجيلي، شمال الخرطوم، والمجمع التجاري.