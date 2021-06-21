الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخص صدمته سيارة بشارع الروضة بمدينة بنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب شخص، اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة  بشارع الروضة بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشارع الروضة بمدينة بنى سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب ويدعى "بشرى. م. خ" 63 سنة، ومقيم ببنى عطيه  مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تم نقله إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، أصيب شخصين، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بالطريق بطريق العلالمة الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخري ملاكي بالطريق بطريق العلالمة  الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم سعيد إسحاق جاد الرب 47 سنة، ومقيم بمركز ملوى بمحافظة المنيا، موجه بالتربية والتعليم، مصاباً بجروح وسحجات، وهشام محمود أحمد 30  سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، يعمل بالتربية والتعليم مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما أصيب أب وطفلته، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم أحمد حمدي حافظ 40 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وطفلته "مريم" 13 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيسر ومقيمين بمحافظة القاهرة.

بني سويف تصادم سيارات الإسعاف هيئة الاسعاف مستشفى بني سويف وقوع حادث مدينة بنى سويف

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