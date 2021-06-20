أسوان: عودة الاستقرار بمحطة محولات كهرباء نجع حمادي

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه بالتنسيق مع قطاع كهرباء أسوان وغرفة عمليات محافظة، خلال بيان رسمي، أنه تم إنهاء المشكلة وعودة الاستقرار في التيار المغذي للمحطات وعودتها للتشغيل بكامل طاقتها بضخ مياه الشرب للمناطق التي تضررت من ذلك وخاصة الواقعة بطريق السادات.

وجاء ذلك نظراً لحدوث مشكلة طارئة بمحطة محولات كهرباء نجع حمادي مما أدى لعدم استقرار التيار الكهربائي المغذي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي انقطاع مياه الشرب في بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى.

جدير بالذكر أن أجري اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم، جولة تفقدية لبعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة نظام 5 سنوات والتي تضم 12 لجنة بها 163 طالب وطالبة، وأيضاً لجان مدرسة عبد الله الشرقاوى الثانوية الزخرفية والتي تضم 20 لجنة بها 269 طالب وطالبة.

وقد رافقه خلالها الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأطمأن محافظ أسوان على انتظام سير العملية الامتحانية والتي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الاستباقية من التعقيم والتطهير والرش بالمدارس، فضلاً عن بدء تشغيل سيارات مينى باص تابعة لمشروع النقل الداخلي التابع للمحافظة من أجل نقل المراقبين للجان الامتحانات نظراً لبعد المسافات وتأمين وصولهم قبل بدء الامتحانات بوقت كاف.

وشدد المحافظ على توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية داخل اللجان وفى استراحات المراقبين لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالاستعداد الكامل لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والذى سينطلق في 11 يوليو المقبل و حتى 5 أغسطس القادم بحيث يتم اتخاذ وإتباع نفس الإجراءات.

ومن جانبه صرح الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 16 ألف و223 طالب وطالبة داخل 77 لجنة امتحانية موزعة على أقسام التعليم الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي، موضحاً بأنه بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة فأن عدد المتقدمين يبلغ 6812 طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 30 لجنة امتحانية موزعة على 5 إدارات تعليمية.