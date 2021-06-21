«مياه المنوفية»: انقطاع الخدمة غدا عن مركزي قويسنا وتلا لعدد من الساعات

أعلنت شركة مياه بالمنوفية، انقطاع الخدمة غدًا الاثنين عن قويسنا، لمدة ست ساعات، للغسيل الدوري للشبكات وتطهير الخزانات، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز قويسنا.

وأصدرت شركة مياه المنوفية بيان نوهت فيه بقطع المياه غدًا الاثنين عن مدينة قويسنا من الساعة ثمانية ونصف صباحا، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية، والمستشفيات، إلى توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال هذه الفترة.

مياه المنوفية: انقطاع المياه عن مدينة تلا غدًا

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدًا الاثنين، عن مدينة تلا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكانت قد أعلنت صباح اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه، غداً الإثنين 21 يونيو الجاري، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد قال إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي، نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة خلال الفترة من 13 يونيو وحتي 17 يونيو الجاري، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ برنامجا تدريبيا عن الطرق القياسية للتحاليل البيولوجية، بهدف تدريب كيميائي المياه علي التعرف على مجموعه الطحالب الخضراء، ومجموعة الدياتومات والتعرف على بعض الطحالب الخضراء المزرقة اير المرغوب في تواجدها في مياه نهر النيل.