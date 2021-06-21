الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منعه شقيقه من الخروج.. سقوط شاب من الطابق الثالث بإمبابة

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب بكسور متفرقة بأنحاء جسده، عقب سقوطه من الطابق الثالث بإمبابة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه سقط خلال محاولته الخروج من النافذة لمنع شقيقه خروجه بسبب خلافات أسرية.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا منعه شقيقه من الخروج بسبب خلافات أسرية، وأثناء محاولته الخروج من النافذة سقوط وأصيب بكسور متفرقة بأنحاء جسده.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إمبابة شاب خلافات أسرية قسم شرطة إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

الباز يكشف سرًا خطيرًا عن مؤتمر نصرة سوريا فى 2013

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من البريد والـ ATM

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص