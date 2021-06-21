منعه شقيقه من الخروج.. سقوط شاب من الطابق الثالث بإمبابة

أصيب شاب بكسور متفرقة بأنحاء جسده، عقب سقوطه من الطابق الثالث بإمبابة، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه سقط خلال محاولته الخروج من النافذة لمنع شقيقه خروجه بسبب خلافات أسرية.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا منعه شقيقه من الخروج بسبب خلافات أسرية، وأثناء محاولته الخروج من النافذة سقوط وأصيب بكسور متفرقة بأنحاء جسده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.