حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 21 يونيو 2021

تقدم خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 21 يونيو لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي :

الحمل

مهنيًا: تُفتَح أمامك أبواب جديدة، وتشعر بداخلك منذ الآن بأن شيئًا جديدًا بانتظارك، فلا تتراجع كثّف تحركاتك وكُن واسع الاطلاع.

عاطفيًا: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانًا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب.

صحيًا: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.

الثور

مهنيًا: يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال، ويولّد بعض الارباكات، فكُن حذرًا وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية.

عاطفيًا: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التي ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جدًا.

صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.

الجوزاء

مهنيًا: تبذل جهودًا إضافية في هذا اليوم المهم جدًا من أجل تحقيق أهدافك، وأيضًا للوصول إلى تسوية ترضي خاطرك.

عاطفيًا: إذا لم تكن صادقًا مع الشريك، من الأفضل أن لا تصارحه بمشاعرك تجاهه؛ لأنه قد لا يتفهم الوضع راهنًا.

صحيًا: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيرًا من أجل المستقبل.

السرطان

مهنيًا: يتحدث القمر عن انفراجات تأتيك من خلال تواصل مع جهة أجنبية أو ثقافية، تفاجىء الآخرين بخطوات جريئة وناجحة.

عاطفيًا: حاول ألا تفضح أمرك، وأن تحافظ على حميميتك، ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه.

صحيًا: فكّر جيدًا في خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك.

الأسد

مهنيًا: تضطر هذا اليوم للابكار لعملك واستعجال بعض المهمات؛ نظرًا لكثرة الانشغالات ولتزامنها في بعض الأحيان.

عاطفيًا: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع.

صحيًا: حذار الميل إلى العدائية اليوم، واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة.

العذراء

مهنيًا: أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحًا طائلة.

عاطفيًا: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحًا معه إلى أقصى حد.

صحيًا: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.

الميزان

مهنيًا: تفيض حيوية ونشاطًا، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة.

عاطفيًا: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما.

صحيًا: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزًا عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك.

العقرب

مهنيًا: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة.

عاطفيًا: نسّق مع الشريك لسفرة إلى احدى الدول، وخصوصًا بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم.

صحيًا: كما تولي الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحي.

القوس

مهنيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة.

عاطفيًا: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير.

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

الجدي

مهنيًا: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة.

عاطفيًا: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.

صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.

الدلو

مهنيًا: اعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، لا تأتِ إلى اجتماع بأفكار مسبقة، بل برهنْ عن قدرتك على الاستيعاب.

عاطفيًا: مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن.

صحيًا: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك.

الحوت

مهنيًا: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفيًا: قد تلتقي الحب اذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي.

صحيًا: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك.