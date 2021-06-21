مصاب في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالبساتين

أصيب سائق سيارة وتهشمت 3 أمتار من الحاجز الخرساني بالطريق الدائري بالبساتين أثر انقلاب سيارة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من غرفة النجدة بانقلاب سيارة أمام محطة وقود بالطريق الدائري اتجاه القاهرة الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ماركة بيجو، أثناء سيرها في الاتجاه القادم من الجيزة للقاهرة الجديدة.

كما تبين اصطدامها بالحاجز الخرساني الفاصل ما بين الطريق السريع و الطريق الداعم بطول حولي ٣ أمتار تقريبا مما أدى إلى حدوث تهشم بجزء منه نتيجة الاصطدام.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة نتيجة بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي.

وتم رفع السيارة واصطحابها لديوان قسم البساتين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إرشادات المرور لتفادي حوادث الطرق

وتتسبب حوادث الطرق في حصد الكثير من الأرواح سنويًا، لذا يجب أن يكون سائقو المركبات مؤهلين للقيادة، ليس فقط عبر الإلمام الكامل بقواعد المرور والسير على الطرق السريعة، ولكن أيضًا التركيز الشديد أثناء القيادة لتفادي أخطاء الآخرين، حفاظًا على سلامتهم.

وأصدرت الإدارة العامة للمرور نصائح هامة يجب اتباعها، لتجنب حوادث الطرق.

تجنب السرعة الزائدة

ينبغي تجنب تجاوز السرعة المقررة وإجراء صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدمًا.

ضبط كل مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة إلى وقوع حادث.

مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظًا في كل الأوقات.

عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.