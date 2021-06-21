الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الثمار والوقود.. 26% زيادة فى واردات مصر من أمريكا خلال عام

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار بنسبة 26.2% خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من أمريكا والتى بلغت 609.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 319.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 290 مليون دولار بنسبة 90.7% خلال عام، يليها واردات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 142.2مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 162.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 20.1 مليون دولار بنسبة 12.4%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من حبوب بلغت 66.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 6.8 مليون دولار خلال الربع السابق عليه، بزيادة قدرها 60 مليون دولار بنسبة 875.6% خلال عام، كما ارتفعت واردات قاطرات وعربات وأجهزة إشارة لـ 29.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 327 ألف دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 29.6 مليون دولار بنسبة 9060.2%. خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5  ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ،ملابس جاهزة   بنسبة  49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪ ، بطاطس بنسبة  1.1 ٪).
 
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع  قيمـة الواردات بنسبة  2.2 ٪ حيث  بلغت  6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس  2021  مقابل  5.97 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء واردات مصر أمريكا ثمار وقود

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وائل لطفي

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