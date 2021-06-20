أبوالغيط: بديل عدم الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة خطير

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولي لن يقبل بالتصرفات الأحادية من إثيوبيا لأننا لا نعيش في غابة بديل عدم الوصول إلى اتفاق في ملف السد الإثيوبي سيكون خطرا على المنطقة.

وأضاف أبو الغيط خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجتمع الدولي لن يقبل قتل الشعب السوداني تحت مزاعم التنمية في إثيوبيا، والجامعة العربية ترفض ما يحدث من اعتداءات إثيوبية في حق السودان.

وأوضح أن ميليس زيناوي وقع عام 1993 اتفاقًا مع مصر أكد التزامه بالاتفاقيات المائية بين البلدين ثم تراجع عن اتفاقه مع مصر، وبرر ذلك بأن بلاده كانت ضعيفة وقتها.