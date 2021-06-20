الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد مساء، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي في تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة استرشاديه يتم تعميمها تباعا بمختلف محافظات الجمهورية، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وكافة الأجهزة المعنية.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الجهود التي تمت بالمنظومة حتى الآن، والتي شملت قيام إدارة الأملاك بعمل مسح لكافة البيانات بالتوازي لحين استكمال الحواسب، كما أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة قامت باستكمال الخرائط والتنسيق مع وزارة الاتصالات للبدء في استخدام لمتصفح الخاص بتكويد العقارات، وتم إنجاز خرائط رقميه للمدن لاستخدامات مشروع التكويد، وتم التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و إدارة الأملاك للتوافق بين الرقم التعدادى ورقم التكويد، حيث استمع المحافظ لشرح موجز من مديري إدارات التحول الرقمي والأملاك والمتغيرات المكانية حول مستجدات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة إدارات الديوان المعنية والجهات المشاركة، مؤكدا أن المشروع توجيه رئاسي، ولا تهاون في تنفيذ المشروع في أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هي نواة المشروعات القومية وتعد نموذجا ليتم تطبيقه على كافة المحافظات، وأكد محافظ بورسعيد بأن التجربة بدأت بحي المناخ وسيتم  تجهيز حي الزهور كمرحلة ثانية وتتوالى بعدها باقي الأحياء.

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

عقد اجتماع اجتماعا موسعا متابعة آخر تطورات

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